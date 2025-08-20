Le Mali a validé son ticket pour les demi-finales de l’AfroBasket 2025 à Luanda après une rencontre d’une rare intensité.

Opposés à une équipe accrocheuse, la Côte d’Ivoire de Mat Costello (21 pts) et Solo Diabaté (18pts) les Aigles ont dû attendre les prolongations pour faire la différence et s’imposer sur le score de 102-96.

Le match a tenu toutes ses promesses. Chaque formation a pris le dessus sur un quart temps, maintenant un équilibre presque parfait jusqu’au buzzer final. Contraints à disputer un quart temps supplémentaire, les Maliens ont montré plus de maîtrise et de fraîcheur pour dominer ce temps additionnel (12-6) et sceller leur qualification.

S’il fallait retenir un homme de ce succès, ce serait sans conteste Aliou Diarra. L’intérieur malien a livré une prestation XXL, inscrivant 35 points et captant 16 rebonds, s’offrant ainsi un double-double décisif. Sa performance a été la clé de voûte de la victoire des Aigles dans ce match couperet.

Le Mali se projette désormais vers les demi-finales où il retrouvera le vainqueur du très attendu duel entre le Sénégal et le Nigeria. Une affiche qui déterminera l’adversaire des Aigles pour une place en finale et peut-être un nouveau chapitre à écrire dans l’histoire du basket malien.

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