Sadio Mané a donné l’avantage à Al Nassr dans cette demi-finale de Supercoupe d’Arabie Saoudite contre Al Ittihad de Karim Benzema. Malheureusement l’attaquant sénégalais écopera d’un carton rouge quelques minutes plus tard et laissé ses coéquipiers en infériorité numérique sur le terrain.
🚨🇸🇦 GOAL | Al Nassr 1-0 Al Ittihad | Sadio Mane
SADIO MANE OPENS THE SCORING FOR AL NASSR!pic.twitter.com/0NYy1KPPkr
— Tekkers Foot (@tekkersfoot) August 19, 2025
🔴 Carton Rouge pour Sadio Mané ! 😕 pic.twitter.com/i4pCADMviR
— SPL 🇸🇦 (@ActuSPL) August 19, 2025
Wiwsport.com