Pape Matar Sarr a été inclus dans l’équipe type de la première journée de Premier League. L’international sénégalais figure dans ce onze avec trois de ses coéquipiers de Tottenham.

L’ancien messin est sans doute en train de passer dans une nouvelle dimension. En grande forme lors de la pré saison avec notamment trois buts inscrits, Pape Matar Sarr qui bénéficie d’une totale liberté de mouvement avec Thomas Frank a répondu présent lors de la victoire des Spurs face à Burnley (3-0).

Placé en position de soutien de l’attaquant sous les ordres du nouvel entraîneur de Tottenham, le milieu sénégalais a largement contribué à ce succès en offrant une passe décisive.

Il a logiquement été nommé dans l’équipe type par Whoscored avec une note de 8,40 soit la sixième meilleur note de ce onze composé du double passeur ghanéen Mohamed Kudus (8,65) et de Richarlisson (9,20) auteur d’un doublé.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Premier League Team of the Week. pic.twitter.com/UPPXnb5I0J — WhoScored (@WhoScored) August 19, 2025

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