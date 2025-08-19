Le polyvalent attaquant sénégalais a signé en faveur des Mauves sous la forme d’un prêt pour une saison. Il évoluera avec les Espoirs, pensionnaires de Challenger Pro League.

Pape Aliya Ndao franchit une nouvelle étape dans sa jeune carrière. À 18 ans, l’attaquant sénégalais, capable également de jouer sur les côtés de l’attaque, rejoint la formation belge d’Anderlecht, où il jouera avec les RSCA Futures, l’équipe espoir pensionnaire de D2. Il est prêté pour une saison par les Jeunes Promesses du Ghana.

« Ce gaucher est puissant, généreux dans ses efforts, efficace en transition et sait exploiter les espaces sans ballon de manière exceptionnelle », a déclaré le club belge dans un communiqué. Pape Aliya Ndao a quitté le SCAT Urbam Foot il y a peu pour rejoindre le Ghana et les Jeunes Promesses Africaines, un projet qui offre aux jeunes footballeurs la possibilité de disputer des matchs dans le monde entier.

Bienvenue Pape. 🟣⚪️ Pape Aliya N’dao komt over van Young African Promises uit Ghana en sluit zich aan bij de kern van de RSCA Futures. Meer info in de app. pic.twitter.com/rUNdthsUSC — RSCA Neerpede (@rscaneerpede) August 18, 2025

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