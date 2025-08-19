Aston Villa suit Nicolas Jackson mais se heurte aux limites financières pour son transfert. Un prêt pourrait être envisagé.

Aston Villa suit de près la situation de l’attaquant sénégalais Nicolas Jackson, actuellement à Chelsea, mais se heurte à des contraintes financières liées au fair-play financier. Selon le journaliste Florian Plettenberg, le club anglais ne peut actuellement pas s’offrir Jackson pour un montant supérieur à 60 millions d’euros.

Malgré cette limitation, le manager Unai Emery demeure un fervent admirateur du joueur. L’entraîneur espagnol, qui a déjà travaillé avec Jackson à Villarreal, souhaite renforcer l’attaque de Villa et considère le Sénégalais comme une priorité. Face aux restrictions financières, un transfert permanent semble difficile, et la piste d’un prêt est sérieusement envisagée pour permettre au club de renforcer son effectif tout en respectant les règles du fair-play.

Depuis son arrivée à Chelsea en 2023 en provenance de Villarreal, l’attaquant des Lions s’est distingué avec 30 buts et 12 passes décisives en 81 apparitions. Cependant, l’arrivée de nouveaux attaquants à Chelsea a relégué le joueur au second plan, ouvrant la voie à des discussions sur son avenir. La suite dépendra des négociations entre les clubs et de la capacité d’Aston Villa à trouver une solution conforme au fair-play financier. Affaire à suivre…

wiwsport.com