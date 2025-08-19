Marc Junior Mendy, défenseur central sénégalais de 26 ans, quitte Al Hilal du Soudan pour rejoindre le FC Saint-Éloi Lupopo, club basé à Lubumbashi en République Démocratique du Congo. Il a signé un contrat de deux ans, jusqu’en 2027.

Avant son passage à Al Hilal, Marc Junior Mendy a évolué au CNEPS Excellence, à NGB et à Guédiawaye FC, où il s’est distingué en Ligue 1 sénégalaise. Fort de cette expérience, il rejoint désormais le championnat congolais et apportera sa solidité défensive au FC Saint-Éloi Lupopo, l’un des clubs emblématiques de la RDC, fondé en 1939.

Lors de la saison 2024-2025 de la Linafoot, le FC Saint-Éloi Lupopo a terminé à la deuxième place du classement général derrière TP Mazembe avec 83 points, se qualifiant ainsi pour les compétitions interclubs de la CAF. Cette saison, Marc Junior Mendy fera ses débuts avec son nouveau club dans le cadre de la Ligue des Champions de la CAF, où le FC Saint-Éloi Lupopo affrontera Al-Merrikh du Soudan au premier tour des préliminaires.

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