C’est officiel ! Abdoulaye Agne Ba (20 ans) est un nouveau joueur du FC Metz. L’attaquant sénégalais de Génération Foot a signé un bail de quatre ans avec les Grenats, soit jusqu’en 2029.

Seul buteur de la dernière finale de Coupe du Sénégal, Abdoulaye Agne Ba vient de parapher un contrat de quatre ans avec le FC Metz, soit jusqu’en juin 2029. Le jeune attaquant ne devrait toutefois pas intégrer immédiatement l’effectif de Stéphane Le Mignan. Né en France et formé à Torcy, l’attaquant avait rejoint l’Académie Génération Foot en 2023, avant de convaincre les recruteurs messins.

Pour rappel, il était venu s’entraîner avec Metz en avril 2025. Il sera prêté pour la saison 2025-2026 au RFC Seraing, club satellite du FC Metz évoluant en deuxième division belge. Une première étape sur le Vieux Continent pour découvrir le football européen et franchir un nouveau palier dans sa carrière.

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