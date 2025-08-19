Dans un match au scénario fou, Almeria s’est neutralisé ce lundi contre Albacete (4-4). Un festival auquel le milieu de terrain sénégalais, Dion Lopy a participé en ouvrant son compteur de but.

La deuxième division espagnole est de retour sur les prés. Almeria de Dion Lopy recevait Albacete pour le compte de la première journée. Une rencontre que le milieu de terrain a disputée en étant titulaire. Mais pas que, Dion Lopy a ouvert son compteur de but dans le festival (4-4) contre les Manchegos.

Une première sortie soldée par un partage de points pour Dion Lopy et ses coéquipiers après la désillusion de la défunte saison avec la montée ratée en Liga.

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