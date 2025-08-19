Les Lions locaux affrontent ce mardi à partir de 17 heures le Soudan à Zanzibar dans un duel décisif pour la qualification en quarts de finale du CHAN 2025.

Le Sénégal et le Soudan s’affrontent ce mardi à 17h GMT à l’Amaan Stadium de Zanzibar pour ce qui ressemble déjà à une finale de groupe. Les deux équipes comptent quatre points et sont en ballottage favorable pour rejoindre les quarts de finale du Championnat d’Afrique des Nations, mais la victoire offrirait la première place et un tirage plus abordable au prochain tour. Pour le sélectionneur des Lions locaux, l’enjeu dépasse le simple billet qualificatif. « Ce match contre le Soudan est très important, probablement décisif pour décrocher la première place du groupe. Cette première place est essentielle, car elle nous permettrait de rester ici à Zanzibar, où nous avons déjà nos repères », a expliqué Souleymane Diallo en conférence de presse. « Nous allons aborder cette rencontre comme un véritable huitième de finale, avec sérénité et concentration. »

Face à un adversaire réputé accrocheur, le coach sénégalais a insisté sur la nécessité de rester fidèle à l’identité de jeu. « Le Soudan refuse la possession mais reste très dangereux en transition. Nous devrons garder le ballon dans leur camp et exploiter la vitesse de nos couloirs. Ce sera un match exigeant mais nous avons travaillé toute la semaine dans ce sens », a-t-il ajouté.

Le Soudan, de son côté, a démontré qu’il faudra compter sur lui dans ce tournoi. Après avoir été accroché par le Congo lors de son entrée en lice, il a signé une victoire éclatante face au Nigeria (4-0). Les hommes de James Kwesi Appiah s’appuient sur une équipe rodée et tres solide défensivement.

Dans l’autre rencontre du groupe D, le Congo, troisième avec deux points, jouera sa survie face au Nigéria, déjà éliminé après deux défaites. Mais toute l’attention sera braquée sur le choc Sénégal–Soudan, qui décidera des deux qualifiés et du futur adversaire en quarts.

wiwsport.com