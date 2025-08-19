Les Lions locaux ont dominé la première période face au Soudan à Zanzibar, mais sans réellement se montrer dangereux. Le score reste vierge à la pause, et le match reste ouvert pour la qualification en quarts de finale.

Au stade l’Amaan Stadium, le Sénégal a pris le contrôle du ballon et a tenté de construire ses actions depuis le milieu, cherchant à progresser vers le but adverse. La première occasion est intervenue à la 20ᵉ minute avec un tir de Libasse Gueye après un débordement d’Oumar Ba sur la gauche, mais le ballon est passé à côté du cadre. À la 25ᵉ minute, Pape Abasse Badji a tenté sa chance de l’extérieur de la surface, mais le tir a été contré par un défenseur.

Le Sénégal a continué à gérer le ballon et à presser, mais sans créer de véritables situations dangereuses. Le match a failli basculer en faveur du Soudan lorsqu’une action semblait offrir un penalty aux visiteurs sur un contact avec Oumar Ba, mais après visionnage de la VAR, l’arbitre a annulé la décision. La première mi-temps se termine donc sur un score nul, laissant le match ouvert et incertain pour la seconde période.

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