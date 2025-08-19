Sans forcer, les Lions locaux ont terminé leur match contre le Soudan sur un score nul et vierge (0-0) à Zanzibar. Ce résultat leur permet de se qualifier pour les quarts de finale du CHAN 2025 en terminant à la deuxième place du groupe D. Les champions en titre poursuivent ainsi leur route vers le second tour.

Au stade Amaan, le Sénégal a conservé le contrôle du ballon et tenté de construire son jeu depuis le milieu de terrain. La première occasion est survenue à la 20ᵉ minute lorsque Libasse Gueye a enchaîné un débordement côté gauche avec un tir, mais le ballon est passé juste à côté du cadre. Quelques minutes plus tard, Pape Abasse Badji a tenté un tir de l’extérieur de la surface, mais sa frappe a été contrée par un défenseur. Malgré une possession majoritairement sénégalaise, les Lions locaux n’ont pas réussi à se montrer réellement dangereux. Le Soudan a également eu sa chance de faire basculer le match lorsque le contact avec Oumar Ba semblait mériter un penalty, mais après intervention de la VAR, l’arbitre a annulé la décision. La première période se conclut donc sur un score de 0-0.

En seconde période, la première alerte est venue du côté du Soudan. Omer a tenté de surprendre Marc Philips Diouf d’un tir lointain, mais le portier de Teungueth FC est resté vigilant. Le rythme du match a repris comme en première mi-temps, avec un Sénégal majoritairement en possession du ballon mais manquant de profondeur et d’efficacité offensive. À l’heure de jeu, le Soudan se montre dangereux sur une contre-attaque, Hussien se retrouve dans la surface après un dégagement mal négocié, mais son tir manque le cadre. Quelques instants plus tard, une nouvelle offensive soudanaise échoue également à inquiéter sérieusement la défense sénégalaise.

Pour relancer son attaque, le sélectionneur Souleymane Diallo effectue deux changements : Christian Gomis et Pape Abasse Badji laissent leur place à Ousseynou Seck et Vieux Cissé. Le match s’emballe légèrement avec des occasions de part et d’autre, sans toutefois parvenir à débloquer le score. Le Sénégal se contente de ce nul, suffisant pour se qualifier en quarts de finale en terminant deuxième du groupe D avec cinq points, suite à une victoire contre le Nigeria et deux matchs nuls. Les Lions locaux affronteront samedi à Kampala l’Ouganda, premier du groupe C et l’une des équipes hôtes de cette édition 2025, pour une place en demi-finale. Une rencontre qui se jouera sans le milieu Mbaye Yaya Ly, expulsé après un deuxième carton rouge consécutif en toute fin de rencontre.

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