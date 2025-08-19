Un mois après le triomphe de Siteu face à Balla Gaye 2, les discussions autour de la couronne d’Empereur continuent d’agiter l’arène. Alors que le camp de Diamaguène attend toujours l’organisation du dernier face-à-face et la remise officielle du trophée, une polémique est née concernant les privilèges qui devraient accompagner ce titre. Dans une vidéo d’Albourakh TV, le promoteur Bye Ndiaye clarifie les choses

En rappel, Balla Gaye 2, après avoir décroché la couronne d’Empereur aux dépens de Tapha Tine, avait bénéficié de plusieurs avantages : un salaire mensuel durant six mois, des dons alimentaires, un billet pour la Mecque, entre autres primes. Ces acquis avaient nourri les espoirs de Siteu et de son entourage, qui espéraient voir les mêmes avantages se répéter après la victoire du « Tarkinda ».

Max Mbargane, le manager de Siteu, avait d’ailleurs mis la pression sur Baye Ndiaye, promoteur du combat du 20 juillet dernier, en exigeant la tenue du dernier face-to-face ainsi que l’octroi des primes liées au titre.

Face à cette sortie médiatique, Baye Ndiaye a tenu à apporter des éclaircissements au micro d’Albourakh TV. « C’est désolant d’entendre Max Mbargane parler ainsi. Le dernier face-à-face ne s’est pas encore tenu parce que Balla Gaye 2 est blessé. Il est plus préoccupé par sa santé que par ce rendez-vous, qui n’est d’ailleurs plus à la mode. Quand le moment sera opportun, le face-à-face aura lieu et le trophée sera remis à Siteu, s’il le souhaite », a-t-il expliqué.

Mais le promoteur a été catégorique : « Il faut savoir qu’il n’y aura aucune prime d’accompagnement. Pas de privilèges comme ceux dont avait bénéficié Balla Gaye 2. À l’époque, il avait un sponsor derrière qui avait tout pris en charge, ce qui n’est pas le cas du combat Balla – Siteu. »

Ainsi, si Siteu sera bel et bien reconnu comme Empereur, il devra se contenter de la symbolique du trophée. Les privilèges exceptionnels qui avaient accompagné le règne de Balla Gaye 2 ne seront pas reconduits, faute de sponsors.

Max Mbargane et son camp sont donc désormais fixés : Siteu portera la couronne, mais sans primes annexes.

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