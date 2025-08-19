Dans une équipe du Sénégal qui monte en puissance, un nom revient avec insistance depuis le début de l’Afrobasket 2025 : Pape Moustapha Diop. L’ailier fort de 29 ans s’impose comme le joueur le plus constant du groupe dirigé par Desagana Diop, enchaînant les prestations solides et inspirantes.

Une régularité exemplaire

En quatre matchs, le pensionnaire de la JA Vichy (France) affiche des statistiques révélatrices de son importance : 40 points, 30 rebonds, 6 passes décisives et 7 interceptions. Mais au-delà des chiffres, c’est sa présence sur le terrain comme en dehors qui marque les esprits. Sur le parquet, il alterne puissance offensive et rigueur défensive. Sur le banc, il ne cesse de communiquer avec ses coéquipiers, apportant encouragements et consignes, notamment dans les temps faibles.

Le match référence contre le Mali

Sa performance contre le Mali reste un symbole de son impact : 16 points et 8 rebonds en seulement 21 minutes de jeu. Autoritaire dans la raquette, juste dans ses choix, il a su montrer toute sa maturité et son expérience, lui qui fait partie des rescapés de l’édition 2021.

Un cadre affirmé

Ancien Roi du Basket sénégalais, Pape Moustapha Diop s’impose désormais comme un cadre incontournable des Lions. Sa passion pour le jeu, son abnégation et son sens du collectif en font l’un des piliers de l’effectif. Pour son deuxième Afrobasket, il joue avec sérénité et constance, devenant une véritable référence pour les jeunes joueurs de la sélection.

À l’heure où le Sénégal cherche à retrouver les sommets du basket africain, l’expérience et la constance de Pape Moustapha Diop apparaissent comme des atouts majeurs. Plus qu’un joueur, il est devenu une boussole pour ses coéquipiers.

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