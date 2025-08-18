Everton a perdu son premier match en Premier League. Les Toffees se sont inclinés sur la plus petite des marques ce lundi contre Leeds United.

Ça débute mal pour Idrissa Gana Gueye, Iliman Ndiaye et les Toffees. À Elland Road ce lundi pour le match clôture de la première journée de Premier League, Everton a perdu ses trois premiers points de la saison.

Alors qu’on se dirigeait tout droit vers un match nul et vierge, Everton va concéder un pénalty à la 86e minute de jeu. Une aubaine pour Leeds et Nmecha qui ne se fait pas prier pour transformer cette occasion en or et ainsi offrir la victoire aux siens (1-0).

Le promu s’offre ainsi trois points déjà précieux alors que Everton n’a pu compter sur Gana Gueye et Iliman tous deux titulaires mais aussi sur sa nouvelle recrue star Jack Grealish qui a disputé les quinze dernières minutes de la rencontre.

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