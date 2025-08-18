Un parfum de changement pour Sadibou Sané qui devrait quitter le FC Metz cet été. E défenseur sénégalais est dans les petits papiers de Lille, à l’en croire les informations de la presse française.

Sous contrat avec le FC Metz jusqu’en juin 2028, Sadibou Sané pourrait tout de même quitter la Moselle. Selon les informations de Foot Mercato, les Dogues seraient intéressés par le défenseur sénégalais de 21 ans. Lille aurait pris les renseignements sur l’ancien de Génération Foot.

🚨EXCL: 🟤🇸🇳 #Ligue1| ❗️Le LOSC a pris des renseignements sur Sadibou Sané ➡️ Le défendue du FC Metz pourrait partir avant la fin du mercato Avec @laloumance pic.twitter.com/K12wUGhxqM — Santi Aouna (@Santi_J_FM) August 18, 2025

wiwsport.com