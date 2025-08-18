Face au Sud Soudan en huitièmes de finale de l’Afrobasket, le Sénégal tient son rang. Les Lions mènent au score à la mi-temps de ce choc tant décisif (46-25).

C’est la mi-temps entre le Sud Soudan et le Sénégal dans le huitième de finale de l’Afrobasket. Les Lions mènent au score à la pause par (46-25) un avantage incertain pour les hommes de DeSagana Diop qui sont loin de jouer leur meilleur match de cette compétition.

Au premier quart-temps, les Lions ont dominé de trois points (21-18). Les hommes de DeSagana ont fait mieux qu’en deuxième quart-temps en dominant les Sud-soudanais par 25 à 7. Les Lions sont pour l’heure qualifiés aux quarts de finale du tournoi.

🇸🇳 🇸🇸 Sénégal 46 – 25 Soudan (mi-temps) Les Lions rugissent ! 🤔 Quelle est votre analyse de cette première période ?#wiwsport #Afrobasket pic.twitter.com/X8VNDTMvtu — wiwsport (@wiwsport) August 18, 2025

wiwsport.com