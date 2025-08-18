Vainqueur du Sud Soudan ce lundi en huitièmes de finale, le Sénégal fera face au Nigeria en quart de finale de l’Afrobasket Angola 2025. Les Lions disputeront leur choc, ce mercredi 20 août, à partir de 18h00 Gmt.

Après l’obstacle Sud Soudan en huitièmes de finale de l’Afrobasket, le Sénégal file vers les quarts de finale de la compétition. Un tour que les hommes du coach DeSagana devront disputer contre le Nigeria, mercredi prochain à partir de 18h00 Gmt. Pour rappel, le Nigeria a fini premier du groupe B devant la Tunisie, le Cameroun et le Madagascar.

Arrêté en demi-finale par la Côte d’Ivoire lors de la précédente édition au Rwanda, le Sénégal aura à cœur d’atteindre la finale cette édition. Pour cela, DeSagana et ses hommes devront d’abord écarter les Tigers du Nigeria.

#AFROBASKET2025 Le Sénégal valide son ticket pour les quarts de finale de l’Afrobasket masculin 2025, les Lions feront face au Nigeria 🇳🇬 ce mercredi 20 août #wiwsport pic.twitter.com/xMlWKxKimf — wiwsport (@wiwsport) August 18, 2025

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