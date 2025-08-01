Reporté à plusieurs reprises, le CHAN qui doit se tenir dans trois pays différents à savoir le Kenya, la Tanzanie et l’Ouganda suscite des polémiques à quelques heures du coup d’envoi (ce samedi 2 août). Le climat social au Kenya, la billetterie entre autres sujets qui font parler à la veille de cette compétition à laquelle le Sénégal prendra part.

Polémique au Kenya avant le coup d’envoi du CHAN : billets introuvables et tensions politiques. À quelques mois de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) au Maroc, le Championnat d’Afrique des nations (CHAN) débute ce samedi 2 août 2025, co-organisé par le Kenya, la Tanzanie et l’Ouganda. Mais à l’approche du match inaugural entre le Kenya et la République démocratique du Congo, dimanche à Nairobi, une polémique enfle autour de l’accès au stade dans un contexte politique tendu, rapporte RMC Sport.

Accusations de manipulation des billets

Selon RMC Sport, de nombreux Kényans dénoncent une mainmise du gouvernement sur les billets pour le match au stade Kasarani (48 000 places), qui affiche complet depuis plusieurs jours. Alors que des tickets étaient encore disponibles vendredi pour le match d’ouverture en Tanzanie (Tanzanie vs Burkina Faso), ceux pour Nairobi semblent introuvables. Nicholas Musonye, patron du comité local d’organisation, y voit un signe de l’ »enthousiasme » des supporters.

Pourtant, un journaliste sportif kényan, cité anonymement par RMC Sport, affirme qu’aucun fan n’a pu acheter de billet, accusant les autorités de remplir le stade de partisans pour éviter des slogans hostiles au président William Ruto. Le Kenya traverse une crise politique marquée par des manifestations contre Ruto, accusé de corruption et de violences policières. Cette situation installe l’incertitude autour de la compétition, bien que des équipes comme le Sénégal débute leur tournoi en Tanzanie.

Kariuki Ngunjiri, responsable jeunesse du parti présidentiel, nie ces accusations, affirmant à RMC Sport que les billets sont disponibles en ligne, bien que l’AFP, citée par le média, n’ait pas réussi à en acheter. La Confédération africaine de football (CAF), en charge de la billetterie, n’a pas répondu aux demandes de commentaires. Nicholas Musonye avait averti le parlement kényan, selon RMC Sport, que les manifestations actuelles représentaient un « risque potentiel » pour la sécurité du tournoi.

Le CHAN, réservé aux joueurs des championnats locaux, est une répétition pour la CAN 2027, que les trois pays organiseront. Malgré un niveau sportif attendu modeste – les Harambee Stars kényans n’ayant jamais brillé face aux Léopards congolais –, l’engouement des fans reste fort. Cependant, la polémique sur la billetterie et les tensions politiques risquent d’éclipser l’événement, conclut RMC Sport.

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