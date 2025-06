La cinquième finale de la Basketball Africa League (BAL) se jouera ce samedi 14 juin 2025 à 17h GMT au Sunbet Arena de Pretoria, en Afrique du Sud. Elle opposera le club libyen Al Ahli Tripoli au géant angolais Petro de Luanda, dans une affiche inédite mais très attendue.

Et dans cette bataille pour le titre continental, le Sénégal aura les yeux tournés vers Jean Jacques Boissy, meneur d’Al Ahli Tripoli, auteur d’une saison exceptionnelle.

Un tireur d’élite en quête d’histoire

À 25 ans, Jean Jacques Boissy ne cesse de monter en puissance sur la scène continentale. Meilleur scoreur en tirs à trois points cette saison, le meneur sénégalais a été décisif à plusieurs reprises dans le parcours impressionnant de son équipe, qui affiche un bilan de huit victoires pour une seule défaite depuis le début de la BAL 2025.

Finaliste malheureux en 2023 avec l’AS Douanes, Boissy revient en lice avec une détermination renouvelée. Cette fois, il a l’occasion de devenir le premier joueur sénégalais à remporter une finale de la BAL — une performance historique qui viendrait couronner un parcours marqué par la constance, la discipline et le leadership.

Un duel de générations avec Solo Diabaté

Face à lui, l’expérimenté meneur ivoirien Solo Diabaté portera les espoirs de Petro de Luanda. À 37 ans, Diabaté est une légende vivante de la BAL, avec un palmarès impressionnant :

• Champion en 2021 avec Zamalek (Égypte)

• Champion en 2022 avec l’US Monastir (Tunisie)

• Quatrième en 2023 avec Petro

• Vice-champion en 2024 avec Al Ahly Ly (Libye)

Son objectif : offrir à Petro de Luanda son tout Back-to-Back. Pour Boissy, ce duel représente bien plus qu’un match : c’est un passage de témoin entre une icône du continent et une étoile montante. Et il fera face à une équipe qui l’a éliminé la saison passée, en quart de finale.

Une finale aux enjeux multiples

Au-delà du titre, cette finale pourrait également déterminer le MVP de la saison. Boissy, au cœur du jeu d’Al Ahli, fait partie des prétendants les plus crédibles, notamment grâce à son efficacité offensive et sa capacité à faire briller ses coéquipiers dans les moments décisifs.

