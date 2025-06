Cette fois, c’est vraiment la bonne. Après des tentatives manquées avec l’AS Douanes, son club de toujours, Jean-Jacques Boissy a enfin remporté la Basketball Africa League. Le meneur international sénégalais de 25 ans l’a réussi avec la surprenante équipe libyenne d’Al-Ahli Tripoli qui, après le Zamalek, l’US Monastir, Al Ahly du Caire et le Petro de Luanda, est devenue la cinquième formation à inscrire son nom sur le palmarès.

Justement, Boissy et les Libyens ont fait chuté en finale samedi le champion sortant du Petró de Luanda (88-87) avec une belle partition du Sénégalais, auteur de 12 points dans le panier. Cerise sur le gâteau pour « JJB », en plus d’être devenu le premier Sénégalais à remporter la BAL, il a été élu MVP de la saison. Boissy a reçu son trophée juste après la finale, des mains du Mozambicain Anibal Manave, président de la FIBA Afrique.

« Ça signifie beaucoup pour moi »

Quand son nom a résonné dans la SunBet Arena de Pretoria, Boissy a été salué par l’ensemble de ses partenaires, pour une récompense absolument méritée pour un joueur de classe. « Je pense que ça signifie beaucoup pour moi. Mes coéquipiers et les coachs m’ont encouragé tous les jours. J’ai beaucoup appris d’eux. Je suis très content de représenter l’Afrique maintenant. Je pense que si j’y suis arrivé, chaque enfant ici peut maintenant y arriver. C’est la récompense d’un travail acharné », a réagi celui qui figure naturellement dans le cinq majeur.

From Road to BAL… TO THE TOP OF THE CONTINENT!

Alahli SC 🇱🇾 becomes the first Libyan team to lift the trophy! 🏆🔥#BAL5 pic.twitter.com/IhIPRUraZl

— Basketball Africa League (@theBAL) June 14, 2025