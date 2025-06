À quelques mois du match décisif face au Congo en éliminatoires du Mondial 2026, El Hadji Diouf s’est exprimé sur RFI après la victoire du Sénégal contre l’Angleterre. L’ancien international met en avant la continuité du travail amorcé par Aliou Cissé et réaffirme l’ambition d’une qualification impérative pour la prochaine Coupe du Monde.

Interrogé sur un possible tournant dans le cycle de l’équipe nationale, avec un nouveau sélectionneur et l’absence de Sadio Mané contre l’Angleterre, l’ancien international préfère parler de continuité plutôt que de rupture. « Je ne dirais pas ça. Sadio, on a toujours besoin de lui. Sadio a tellement fait pour notre pays, Sadio, c’est un très grand joueur, un très grand professionnel. Nous, on se dit que si Sadio était là hier, la décision allait être plus salée. Et je crois qu’on est dans une continuité d’Aliou Cissé. Aujourd’hui, Pape Thiaw, c’est le petit frère d’Aliou Cissé. On l’a pris en réfléchissant, et je crois que la Fédération sénégalaise de football a très bien fait le choix de Pape Thiaw, parce que c’est vachement réfléchi. Et comme j’ai l’habitude de dire, c’est sur la continuité d’Aliou Cissé », a déclaré l’ancien international sénégalais sur RFI.

Alors que la pression monte pour retrouver la plus grande scène mondiale, l’ancien attaquant sénégalais rappelle que l’objectif est clair. Pour lui, l’absence du Sénégal au Mondial est désormais inconcevable.

« Objectif, Coupe du Monde 2026 maintenant. Le Sénégal n’a pas le droit de ne pas participer à une Coupe du Monde. Avant, je me rappelle, quand on était petit, on se qualifiait à une Coupe d’Afrique, c’était la fête, on sortait dans la rue comme si on avait gagné la Coupe d’Afrique. C’était rien que par les qualifications. Et quand on se qualifiait pour la Coupe du Monde, c’était encore pire. »

L’ancien numéro 11 insiste sur le rang que le Sénégal a gagné dans le football mondial. « On se doit maintenant à chaque Coupe du Monde de représenter l’Afrique. Parce qu’aujourd’hui, le Sénégal, c’est une terre de football. Le Sénégal, c’est un centre de formation sérieux. Une Coupe du Monde sans le Sénégal, je crois que ce ne sera pas la même saveur qu’une vraie Coupe du Monde », ajoute-t-il.

