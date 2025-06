Le monde équestre sénégalais se donne rendez-vous ce week-end au Parc Forestier de Mbao, à l’occasion des Trophées du Président de la République, organisés les samedi 14 et dimanche 15 juin 2025.

Un événement phare du calendrier national, qui combine les Championnats Nationaux Individuels (Minimes et Clubs Amateurs) et le Championnat du Sénégal par Équipes, dans un cadre alliant sport, rigueur et tradition.

Placée sous le haut patronage du chef de l’État, Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Faye, cette compétition prestigieuse est organisée par la Fédération Sénégalaise des Sports Équestres (FSSE). Elle mettra en scène les cavaliers les plus prometteurs du pays, issus des clubs suivants : Cercle de l’Étrier de Dakar, Poney Club Hann, ASFA, Horse Jumping Academy, Equilux Stables, Ecuries Hann Marinas, Écuries Yassmine Hachem, Centre Équestre de Yoff, ASFA.

Le samedi sera consacré aux épreuves individuelles, avec notamment les minimes en ouverture dès 8h30, suivis par les cavaliers clubs amateurs, qui s’affronteront sur des parcours techniques jugés au barème A, avec barrage en cas d’égalité. Des épreuves qui permettront de jauger la relève sénégalaise et d’évaluer le travail de formation effectué par les clubs.

Le dimanche, place aux compétitions par équipes, avec deux grands temps forts : la Coupe des Clubs, qui récompensera la cohésion et la performance collective, puis le très attendu Championnat du Sénégal par Équipes, dont le vainqueur se verra décerner le Trophée du Président de la République. Un moment fort, marqué par le défilé des équipes, les hymnes et une ambiance solennelle propre aux grandes occasions.

