Tottenham de Pape Matar Sarr a un nouvel entraîneur. Le club Londonien a officiellement conclu l’arrivée de Thomas Frank sur son banc. Le Danois de 51 ans officiait depuis 2018 dans un autre club Londonien, Brentford, qu’il a mené à la 10e place de Premier League cette saison. Un authentique exploit pour le 18e budget de l’élite anglaise.

Franck succède à Ange Postecoglou, démis de ses fonctions vendredi 6 juin, soit quelques après la victoire en Europa League. Selon la presse britannique, les Spurs ont payé une indemnité de 11,7 millions d’euros pour libérer Frank de son contrat à Brentford. Ce dernier, qui a signé jusqu’en 2028, débarque avec son adjoint Justin Cochrane.

We are delighted to announce the appointment of Thomas Frank as our new Head Coach on a contract that runs until 2028.

Welcome, Thomas! 🤍

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) June 12, 2025