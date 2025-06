Largement battu sur la pelouse de Mirandés (4-1), le Racing de Santander ne jouera pas la finale pour la montée en Liga.

En quête d’un retour en Liga, qu’il a quittée depuis la saison 2011-2012, le Racing de Santander devra encore prendre son mal en patience. Opposés à Mirandés ce jeudi soir, les hommes de José Alberto López sont totalement passés à côté de leur demi-finale retour. Ils ont largement perdu au Stade Municipal de Anduva (4-1).

Tenu en échec à domicile à l’issue d’une manche aller spectaculaire (3-3), les coéquipiers de Maguette Gueye pensaient avoir fait le plus dur en égalisant rapidement dans ce match retour grâce au premier but de leur milieu sénégalais. Mais ils ont craqué dans l’heure de jeu avec des csc d’Ezkieta et Castro, avant un doublé d’Izeta.

C’est donc Mirandés qui défiera le Real Oviedo pour une finale en aller-retour pour la montée.

