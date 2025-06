Sur une voie de garage en Italie depuis plusieurs saisons, Demba Seck pourrait opter pour un départ en Serbie dès cet été avec un géant serbe qui serait intéressé par ses services.

Demba Seck espérait sans doute mieux, beaucoup mieux. Très prometteur avec la SPAL puis transféré au Torino pour 3,5 millions d’euros en janvier 2022, l’ailier international sénégalais espérait passer un cap sous le maillot du Toro, en Serie A. Toutefois, depuis qu’il a débarqué chez les Granata, le natif de Guédiawaye s’est complètement perdu et n’arrive même plus à marquer.

C’est aussi simple que ça : Demba Seck qui a même goûté à l’Equipe Nationale A du Sénégal en septembre 2022, contre la Bolivie en amical, reste sur une série de… 82 matchs sans inscrire le moindre but. Son dernier but remonte au 21 septembre 2021 avec la SPAL. Entre-temps, il a effectivement jouer pour le Torino (38 matchs), Frosinone (11 matchs) et Catanzaro (18 matchs).

Le Partizan pour se relancer ?

Une terrible disette qui doit tourner régulièrement dans la tête du joueur. Mais à seulement 24 ans, Seck n’a pas tout perdu, bien au contraire. D’ailleurs, le fait de rester autant de matchs sans se montrer décisif ne repousse pas tous les clubs, notamment en Serbie. Car selon les informations du média serbe Mozzart Sport, le Partizan Belgrade est très intéressé par les services du gaucher polyvalent.

La source précise même que Seck et le Partizan sont parvenus à un accord total pour la signature. Toutefois, il reste à déterminer le Sénégalais, dont le contrat avec le Torino arrive à terme à l’été 2026, arriverait à Belgrade en prêt ou sous la forme d’un transfert sec. Quoi qu’il en soit, ce serait un bon point de chute pour le joueur de 24 ans surtout que le Partizan jouera l’Europa League la saison prochaine.

