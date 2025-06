En marge de son Open Press tenu ce mercredi aux parcelles assainies, Petit Lô a envoyé un message à son adversaire de samedi prochain.

Neveu du roi des arènes et surnommé prince de l’arène, Petit Lo s’est dit prêt. Après avoir battu Brise de Mer 2, Petit Lô espère poursuivre sur sa dynamique et s’offrir Siteu Bou Anti ce 14 juin à l’arène nationale. Accompagné par Modou Lô, Mbacké Faye et presque tous les lutteurs des parcelles assainies, le frère de Sèye Jambaar a révélé l’enjeu que revêt ce combat pour sa carrière.

« Je me concentre sur mes points forts et c’est ce qui m’intéresse. Je suis prêt sur tous les plans. J’ai plusieurs cordes à mon arc et une fois dans l’enceinte je vais lui montrer de quoi je suis capable » a-t-il déclaré.

