Ama Baldé ne vit pas la même période de sa vie ! Moins en vue depuis sa défaite retentissante contre Franc Ndiago, le lutteur de Pikine est cité dans une affaire de violences contre agent, de trafic de drogue et de cavale.

Dans un avis de recherche adressé aux services compétents, la police de Pikine appelle à l’arrestation de Ama Baldé, de son frère Pathé et de leur neveu “Julo’’. Pour cause, « Le célèbre lutteur est recherché pour violences sur agent », renseigne L’Observateur, qui donne l’information dans son édition de ce jeudi 12 juin. Les faits qui sont reprochés au trio remontent au dimanche 25 mai.

Ce jour-là, la police de Pikine débarque au domicile familial du lutteur à Dagoudane. Les agents déployés sur place voulaient remettre une convocation à Julo, cité dans une affaire de vol de moto et de chaîne en or. Ils trouvent ce dernier dans le salon en train de griller un joint de chanvre indien, d’après les enquêteurs.

Les policiers tentent alors d’interpeller Julo, mais se heurtent à Ama Baldé, qui a rappliqué, rejoint par son frère Pathé. Dans les échauffourées, un des agents se blesse à la main et se retrouve avec une ITT (Incapacité temporaire de travail) de sept jours, selon l’enquête. Des témoins, repris par les médias, informent que le lutteur, armé d’un gourdin, aurait menacé de s’en prendre à tout policier qui se risquerait à remettre les pieds dans sa maison familiale.

Les policiers pikinois durent battre en retraite et allaient chercher des renforts. Mais avant l’arrivée de ceux-ci, le trio avait pris la fuite. Quelques jours après l’incident, Ama Baldé est apparu dans une vidéo où il semblait narguer son monde en déclarant : « Mes salutations aux Pikinois ». L’Observateur rapporte que le film a été fait depuis la France.

Mais avant, toujours selon le quotidien d’information, le procureur de Pikine a été informé et « la Direction de la police de l’air et des frontières (DPAF) a été saisie pour organiser une surveillance aux frontières aériennes, terrestres et maritimes. Il a été ainsi donné instruction à toutes les forces de défense et de sécurité de mettre les menottes au lutteur de Pikine en cas de contact visuel », complète la même source, reprise par nos confrères de Seneweb.

