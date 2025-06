Pour ne pas essuyer une année blanche, Diéne Kairé a donné son aval pour se frotter à son ex bourreau Pape Mbaye de l’écurie Mor Fadam.

Dans un de nos récents articles, nous vous parlions d’un adversaire de substitution pour Diène Kairé après la blessure de Pokola Baldé dont la confrontation était prévue le 22 juin. Plusieurs adversaires avaient ainsi été cités pour faire face au fils de Boy Kairé à la même date. Il s’agit entre autres de Sokh ou encore de Mod’ Dia.

Mais un autre lutteur est venu se proposer pour suppler Pokola Baldé et ainsi sauver la journée de Albourakh Events. Et ce n’est pas n’importe lequel puisqu’il s’agit de Pape Mbaye qui avait infligé à Diène Kairé sa première défaite le 14 juin 2013.

Ayant marqué son retour avec une très belle victoire contre Dame Sène la saison dernière, Pape Mbaye s’est dit prêt à accorder à Diène Kairé sa revanche. Ce denier a également donné son accord pour ce choc qui serait alléchant.

« J’ai vu la vidéo de Pape Mbaye dans laquelle il dit qu’il est prêt à m’affronter. Il me doit une revanche et s’il y’a un accord avec le promoteur, je suis d’accord également. C’est un champion et ce serait vraiment un très beau combat pour les amateurs » a-t-il réagi sur Albourakh Events.

La balle est donc dans le camp de Baye Ndiaye et de sa structure pour finaliser le « deal » et offrir aux amateurs un succulent duel.

