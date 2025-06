L’entraîneur des Three Lions s’est montré très déçu après sa première défaite depuis son arrivée à la tête de la sélection anglaise.

Décrié après la petite victoire face à Andorre, Thomas Tuchel va subir la furie de la presse anglaise après cette nouvelle contre-performance devant le Sénégal (1-3). L’entraîneur allemand qui a trouvé son équipe assez timide a fait un constat amer après ce revers historique. Il a ainsi qualifiée cette défaite de « décevante ».

« Je ne sais pas si nous méritions plu par rapport au résultat mais j’avais l’impression que nous étions un peu gelés et pas assez actifs pendant longtemps dans le match ».

Cependant le technicien allemand a souligné la réaction d’orgueil de son équipe qui s’est montré plus entreprenante en seconde période malgré l’avantage au score pour le Sénégal après le but de Habib Diarra.

« Je pense que nous avons concédé les deux premiers buts – des buts très faciles que nous devons mieux défendre. Je pense que la réaction a été bonne après que nous ayons été déprimés. J’ai senti que nous devenions soudainement plus actifs, plus libres, plus fluides, plus agressifs envers le but de l’adversaire » a-t-il souligné en conférence de presse.

L’ancien entraîneur de Chelsea a par ailleurs indiqué que le but du 2-2 marqué par Jude Belligham et annulé par la Var était bien valable estimant qu’il n’y ait pas une faute de main de Colwin. « On dirait que c’est plus de l’épaule que de la main » a-t-il commenté.

Wiwsport.com