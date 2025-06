Le capitaine des Lions est réagi au micro de la BBC après la belle victoire en amical contre l’Angleterre.

Kalidou Koulibaly : « Une soirée fantastique. Nous savions que nous pouvions faire quelque chose dans ce match. C’était un match difficile, mais nous avons montré notre personnalité et montré que nous pouvons jouer à ce niveau. C’est fantastique. Nous n’avons pas l’habitude d’écrire l’histoire, et nous l’avons fait en remportant la CAN, et nous l’avons fait ce soir. Nous voulons continuer à écrire l’histoire du Sénégal. Nous voulions montrer que nous sommes une bonne nation. »

