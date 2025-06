Face au Sénégal en Amical prévu ce mardi à 18h45, Thomas Tuchel a appelé ses joueurs à plus de liberté et de spontanéité dans le jeu. Le sélectionneur de l’Angleterre souhaite voir l’attitude positive affichée à l’entraînement se refléter sur le terrain.

Après une victoire poussive (1-0) contre Andorre samedi dernier en éliminatoires de la Coupe du Monde, l’ancien entraîneur de Chelsea n’a pas caché sa déception. Il estime que l’équipe n’a pas encore trouvé sa cohésion sur le terrain. « Je vois les joueurs s’entraîner avec le sourire, mais pas jouer avec le sourire », a-t-il regretté. « Nous devons progresser, c’est certain. Dans les connexions, dans le soutien mutuel, dans les interactions collectives. » Tuchel insiste sur un point central : malgré les efforts fournis, ses joueurs semblent trop isolés durant les matchs. Un constat qu’il espère voir corrigé dès ce soir contre le Sénégal, adversaire plus coriace que ne l’était Andorre.

« Le plus important est de se concentrer sur les principes du jeu, de donner des consignes claires aux joueurs, sur ce que nous attendons d’eux dans leur rôle. Ensuite, ils doivent oublier le poids du maillot. Ils doivent se sentir libres dans leur rôle, savoir quoi faire, et qu’ils ont autour d’eux des partenaires avec qui il est facile de se connecter. Et puis… juste y aller. » Ce match contre le Sénégal, la quatrième rencontre de Tuchel à la tête de la sélection anglaise, s’annonce comme un test exigeant. L’équipe sénégalaise, réputée pour son intensité et son sens du collectif, représentera un défi de taille pour les Anglais. Ce soir, au City Ground de Nottingham, les coéquipiers de Bukayo Saka sont très attendus face à une formation sénégalaise menée par Pape Thiaw et déterminée à rester invincible.

