Le Sénégal poursuit sa tournée européenne ce mardi 10 juin avec un deuxième test amical, cette fois face à l’Angleterre à Nottingham partir de 18h 45. Trois jours après avoir arraché un nul contre l’Irlande (1-1), les Lions vont se frotter à une équipe anglaise bien plus redoutable, aussi bien par la qualité de son effectif que par sa régularité dans les compétitions internationales.

Privé de certains cadres au coup d’envoi contre les Irlandais, le sélectionneur Pape Thiaw devrait aligner un onze plus compétitif ce soir pour faire face à l’un des poids lourds du football mondial. Kalidou Koulibaly, Edouard Mendy, Pape Guèye ou encore Nicolas Jackson, laissés au repos vendredi, sont attendus sur le terrain, prêts à apporter leur expérience et leur impact.

Face à eux, une Angleterre classée 4e au dernier classement FIFA et emmenée par un sélectionneur prestigieux et une génération de joueurs qui évolue dans les plus grands clubs européens. La dernière confrontation entre les deux sélections remonte aux huitièmes de finale du Mondial 2022, où les Three Lions s’étaient imposés (3-0). Un souvenir amer que les Lions n’ont pas oublié.

Mais le contexte a changé. Le Sénégal, champion d’Afrique 2022, est en quête de constance dans la perspective des prochaines échéances. S’ils ne dominent pas encore leur groupe de qualifications pour la Coupe du monde 2026, les Lions restent néanmoins sur une impressionnante série de 21 matchs sans défaite. Une dynamique qu’ils espèrent prolonger ce soir face à un adversaire de taille.

wiwsport.com