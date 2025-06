L’avenir d’Idrissa Gana Gueye à Everton est désormais officiel. Le milieu de terrain sénégalais, arrivé en fin de contrat ce mois de juin 2025, a finalement obtenu une prolongation d’un an, avec une option pour une saison supplémentaire. Une décision logique pour le club, qui récompense ainsi l’une de ses pièces maîtresses de la saison 2024-2025.

À 35 ans, Gana Gueye vient de vivre l’une de ses meilleures campagnes sous les couleurs d’Everton. Élu Joueur de l’année par les supporters et ses coéquipiers, le Sénégalais a été incontournable avec 37 titularisations en 40 matchs, dominant même les statistiques de tacles réussis en Premier League. Son impact a convaincu le manager David Moyes et la direction des Toffees de lui offrir un nouveau contrat. « Le club propose de nouveaux contrats à Seamus Coleman et à Idrissa Gana Gueye », a confirmé Everton dans un communiqué.

Gana Gueye, lors de son deuxième passage à Everton (après un départ au PSG en 2019), a su s’imposer comme un pilier. Avec 211 matchs joués au total pour le club, il reste l’un des joueurs les plus capés de l’effectif d’Everton.

