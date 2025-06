Mené dès la 7ᵉ minute après une erreur fatale de Lamine Camara, le Sénégal a su trouver les ressources pour revenir avant la pause dans le match face à l’Angleterre ce mardi à Nottingham.

Après plusieurs tentatives, dont une tête de Nicolas Jackson sur un centre d’El Hadji Malick Diouf et une frappe d’Idrissa Gana Gueye, les hommes de Pape Thiaw ont été récompensés de leurs efforts à la 40ᵉ minute. Sur une ouverture en profondeur de Gana Gueye, Nicolas Jackson parvient à centrer à l’aveugle dans la surface. Ismaïla Sarr surgit, devance Kyle Walker et trompe le gardien anglais d’une belle reprise. Une égalisation méritée tant le Sénégal avait montré de bonnes choses dans le jeu, malgré un moment de flottement après le but encaissé.

