À la place de son adversaire initial Pokola Baldé, Diène Kairé a de fortes chances d’affronter un autre vis à vis le 22 juin lors de la journée organisée par Albourakh Events.

Alors que Pokola Baldé et Diène Kairé devaient faire face le 22 juin en guise de combat spécial avant le choc entre Zarco et Sa Thiès, le combat n’aura finalement pas lieu car le neveu de Ama Baldé s’est blessé. Le lutteur de Soumbédioune est donc menacé d’une année blanche puisque la saison tire à sa fin et que d’ici le mois d’août il y’a peu de chances que Pokola puisse se remettre de sa blessure.

Cependant selon Boy Kairé qui est le père de Diène Kairé, Albourakh Events est entrain de tout mettre en œuvre pour trouver un autre adversaire à son fils à la date du 22 juin.

“C’est une aubaine pour Diène. Baye Ndiaye veut lui trouver un autre adversaire et je pense que c’est une bonne nouvelle. Le staff de Diène s’est réunie hier et s’est mis d’accord pour qu’il lutte le 22 avec un autre adversaire. C’est une bonne car il est déjà prêt” a-t-il déclaré sur Albourakh TV.

Ainsi, plusieurs lutteurs sont en mesure d’affronter le lutteur de Soumbédioune. Entres autres Mod’ Dia de Yoff, ou le lutteur Pikinois Sokh.

