Pape Matar Sarr a adressé un message à Ange Postecoglou, limogé vendredi du banc de Tottenham.

Il n’y aura pas de saison deux dans la série Ange Postecoglou – Tottenham. Malgré avoir mené les Spurs à la gloire avec cette finale de Ligue Europa remportée à Bilbao, le 21 mai dernier, le technicien australien de 59 ans a concédé le mauvais sort en se faisant déloger de son banc ce vendredi 6 juin. Un limogeage pour le moins surprenant qui attriste forcément le vestiaire de Tottenham.

Parmi les joueurs qui ont énormément progressé sous les ordres de Postecoglou, Pape Matar Sarr a adressé un message touchant à son désormais ex-entraîneur. « Au coach, merci pour avoir fait partie de mon aventure. Tu as fait de moi un meilleur joueur, une meilleure personne et surtout tu as marqué l’histoire avec chacun d’entre nous. Pour cela, je serai toujours reconnaissant. Je te souhaite le meilleur », écrit sur Instagram le milieu sénégalais.

wiwsport.com