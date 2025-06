Trois jours avant son prestigieux amical contre le Sénégal, l’Angleterre, sans briller, a enchaîné une troisième victoire en trois matchs dans les qualifications du Mondial 2026 en battant Andorre (1-0).

Pour le deuxième match de Thomas Tuchel à la tête des Three Lions, l’Angleterre a gagné sans briller face à Andorre (0-1) ce samedi. Dominateurs, les Anglais ont dû attendre le début de la seconde période et un but de Harry Kane (50e) pour ouvrir le score. Cette réalisation aura suffi au bonheur des leaders du groupe K.



Car les hommes de Thomas Tuchel poursuivent leur sans-faute dans ces qualifications (3 victoires en 3 matches). Andorre est dernier du groupe avec 3 défaites en autant de matches. Pour l’Angleterre, place maintenant aux retrouvailles avec le Sénégal prévues mardi prochain (18h45 GMT) au City Ground, terrain de Nottingham.

wiwsport.com