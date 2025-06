Conscient d’être passé près de l’exploit face aux Lions, Heimir Hallgrimsson, le sélectionneur de l’Irlande, était tout de même satisfait de ce match nul (1-1).

Heimir Hallgrimsson (sélectionneur de l’Irlande), après le nul face au Sénégal 1-1 : « Notre défense collective a été bonne. Il faut reconnaître que c’est une équipe de classe mondiale (le Sénégal), invaincue depuis 21 matchs, 19e au classement FIFA. Et parfois, quand nous défendions sans ballon, nous les avons laissés paraître médiocres. Nous sommes contents qu’ils ne se soient pas créé trop d’occasions de but. Kelleher a réalisé une ou deux belles parades, mais à part ça, il n’a pas eu besoin de faire grand-chose. Je suis satisfait de la performance et nous pouvons en tirer beaucoup de choses positives.

Il fallait commencer par travailler sur cette configuration, qui semble désormais plutôt bonne. Il reste encore quelques points à améliorer, notamment la rapidité des mouvements, au sein de la structure. Être capable de jouer contre une équipe offensive aussi forte, avec autant de qualités individuelles, et de ne pas concéder beaucoup d’occasions de but. En répétant ces choses encore et encore, on prend l’avantage, et on l’a encore prouvé contre une très bonne équipe. On a limité leurs chances de créer des occasions contre nous et, soyons honnêtes, on n’est pas l’une des meilleures équipes du monde, et c’est comme ça qu’on doit jouer contre des équipes qui dominent la possession. Le but du Sénégal ? La VAR aurait probablement signalé un hors-jeu, mais nous savions que la VAR n’était pas là et nous ne pouvons pas nous plaindre. Les arbitres ont fait un excellent travail aujourd’hui, ils ont parfaitement géré le jeu. J’étais vraiment content des arbitres. »

