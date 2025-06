L’Equipe Nationale du Sénégal a eu le mérite de ne pas lâcher. Longtemps menés, avec un onze totalement remanié, les Lions sont parvenus à obtenir le nul face à l’Irlande (1-1), vendredi soir à Dublin. Kasey McAteer a ouvert le score, avant qu’Ismaïla Sarr n’égalise en fin de match. Rendez-vous mardi à Nottingham pour défier l’Angleterre.

Le pire est évité ! Alors qu’on était sur le point d’assister à leur première défaite depuis septembre 2023, les Lions ont égalisé dans les dernières minutes, à Dublin alors qu’ils ont longtemps couru derrière le score contre une équipe d’Irlande efficace puis bien organisée (1-1). Les champions d’Afrique 2022 restent invaincus, avec une équipe totalement remaniée en vue du choc contre l’Angleterre, mais devront montrer un autre visage au City Ground mardi, pour espérer faire tomber les Three Lions de Thomas Tuchel.

Pendant le premier quart d’heure, on a cru voir un Sénégal incisif. Mais cela n’a été qu’un feu de paille. Longtemps, personne n’a inquiété Caoimhín Kelleher, le gardien numéro 2 de Liverpool qui vient de signer à Brentford. De leur côté, même s’ils ont laissé le ballon aux Lions, du moins sur les 15 premières minutes, les Irlandais se sont procurés des meilleures situations et ont logiquement ouvert le scrore. Bien aidé par une défense sénégalaise statique, Nathan Collins, de la tête, a trouvé celle de McAteer qui, malgré un arrêt phénoménal de Yehvann Diouf, marque d’une superbe reprise devant un Abdoulaye Seck étrangement pris deux fois dans le duel.

Le réveil d’Iliman Ndiaye a tout changé

Tout semblait pourtant réuni pour vivre une meilleure expérience dans l’enceinte de l’Aviva Stadium qui accueillait la première nation africaine depuis son ouverture. D’autant plus que c’était l’occasion rêvée par Pape Thiaw pour donner du temps de jeu à plusieurs, à l’image de Yehvann Diouf et Mamadou Lamine Camara. Pour sa première sélection, le gardien du Stade de Reims a montré toute sa palette, réalisant deux bels arrêts et se montrant autoritaire dans les sorties et dans la construction. De son côté, le milieu de terrain de la RS Berkane a été omniprésent dans l’entrejeu. Même s’il a commis quelques erreurs, il ne s’est nullement pas caché et a fluidifié le jeu des Lions.

Mais celui qui a surtout marqué les esprits et porté le Sénégal vers ce match, c’est bien Iliman Ndiaye. Si à la mi-temps, il n’y avait pas grand-chose à retenir de la prestation sénégalaise, avec des joueurs trop approximatifs dans les deux surfaces du terrain, l’attaquant d’Everton a sonné la révolte dès la reprise. Il a pris le jeu en main et emmené de la lumière, notamment sur ce décalage pour Ismail Jakobs qui centre idéalement vers Krépin Diatta dont la reprise de la tête, effleurée du bout des doigts par Kelleher, a fini sur la transversale (51e). Avec Ndiaye, Lamine Camara et Ismaila Sarr sur le terrain, le Sénégal a acculé l’Irlande dans ses cages et enchaîné les situations.

Pour confirmer cette belle entame de la seconde péri onde de la part des Sénégalais, Lamine Camara, servi par Iliman Ndiaye, a failli voir sa frappe, déviée par O’Shea, tromper Kelleher mais le portier irlandais, malgré la pression d’Ismaila Sarr, a eu la réussite avec ce ballon qui finit sur son poteau droit. Dans la foulée, Boulaye Dia, pour sa seule et unique occasion du match, a poussé Kelleher a réalisé un bel arrêt (68e). Mais à force de pousser, le salut est venu du pied de Sarr. Sur un excellent travail d’Iliman, qui centre pour Chérif Ndiaye, ce dernier voit son tir repousser par Kelleher mais « Izo », en confiance et plus prompt au second poteau, surgit pour pousser la balle au fond des filets (82e). Les Lions auraient même pu obtenir mieux avec cette belle frappe de Sabaly (86e) mais ils doivent se contenter de ce nul qui leur permet d’enchaîner 23 matchs sans défaite.

