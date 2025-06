Mame Moussa Cissé, sélectionneur de l’Équipe Nationale féminine de football du Sénégal, a convoqué un groupe sans surprise pour l’avant-dernier stage de préparation à la CAN Féminine, qui se déroulera du 5 au 26 juillet au Maroc. Dieynaba Ndaw fait notamment son retour.

Mame Moussa Cissé, a convoqué mercredi un groupe élargi, sans surprise, pour cet avant-dernier stage de préparation à la Coupe d’Afrique des Nations, prévue du 5 au 26 juillet prochains au Maroc. Parmi les 26 joueuses sélectionnées pour ce stage (du 9-15 juin à Toubab Dialao) figurent les joueuses majeures du Sénégal Mbayang Sow, Korka Fall, Nguénar Ndiaye, Ndeye Awa Diakhaté ou encore Mama Diop.

23 joueuses pour la CAN

Comme Adama Sané et Mareme Babou, ces cinq joueuses citées précédemment ont manqué le Tournoi UFOA/A 2025 pour des engagements dans leurs clubs respectifs. En revanche, Mariama Faty et Marie Ndiaye, présentes en Mauritanie, où les Lionnes ont été surprises en finale par la Sierra Leone (1-0), n’ont pas été retenues. De son côté, Dieynaba Ndaw, absente depuis quasiment un an, fait son retour. Pour la CAN, Cissé convoquera 23 joueuses et devra donc écarter trois parmi ces 26.

La liste des Lionnes

Gardiennes : Adji Ndiaye (AS Bambey), Khady Faye (Aigles de la Médina), Tening Sène (Jappo Olympique de Guédiawaye)

Défenseuses : Anta Dembélé (Aigles de la Médina), Adama Sané (Wydad / Maroc), Meta Camara (Trabzonspor / Turquie), Wolimata Ndiaye (Thonon Evian / France), Mbayang Sow (Chassieu Dessines FC), Aissatou Fall (Kaolack FC), Mareme Babou (Strasbourg / France), Maty Cissokho (Aigles de la Médina), Marie Diokh (Aigles de la Médina)

Milieux de terrain : Korka Fall (SM Caen / France), Safietou Sagna (US Saint-Malo / France), Ndeye Awa Diakhaté (Olympique de Marseille / France), Fatoumata Dramé (Aigles de la Médina), Bineta Korkel Seck (Aigles de la Médina), Sadigatou Diallo (Aigles de la Médina), Sokhna Pène (AS Bambey)

Attaquantes : Haby Baldé (Poitiers / France), Nguénar Ndiaye (Bourges Foot 18 / France), Mama Diop (Olympique de Marseille/ France), Hapsatou Malado Diallo (Galatasaray / Turquie), Pascaline Fofana Bassène (CD Argual / Espagne), Dieynaba Ndaw (University of Miami / USA), Ndeye Awa Casset (Aigles de la Médina)

🇸🇳 26 Lionnes convoquées pour préparer la CAN 2024 !

📍 Stage du 9 au 15 juin à Toubab Dialao#wiwsport #Senegal pic.twitter.com/9NQMgeNpGN — wiwsport (@wiwsport) June 6, 2025

