La blessure de Reug Reug a été confirmée. La foudre de Thiaroye voit donc son combat contre Boy Niang une nouvelle fois tombé à l’eau.

Après un premier report le 1er janvier 2025, le combat Reug Reug v Boy Niang n’aura pas lieu le 29 juin non plus. Le lutteur de Thiaroye qui avait fait savoir son indisponibilité à lutter le 29 juin pour cause de blessure à l’épaule a vu sa blessure confirmée par le CNG. Le tombeur de Bombardier s’est vu par ailleurs décerné une indisponibilité de deux mois a fait savoir son manager Palla Diop.

“Le CNG nous an mis en relation avec son médecin et nous sommes allés à l’hôpital Fann pour faire une radioscopie. Mais les résultats n’ont pas convaincu le médecin qui a demandé à ce que Reug Reug fasse une IRM. C’est ensuite que les médecins ont décelé une anomalie à l’épaule. Ils lui ont décerné un certificat médical attestant sa blessure. Le combat ne peut donc plus se tenir le 29 juin” a-t-il déclaré sur Lutte TV.

Wiwsport.com