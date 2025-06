Nouvel épisode d’arnaque immobilière impliquant un footballeur professionnel. Cette fois, c’est l’international sénégalais Ismaïla Sarr qui en fait les frais. Selon des révélations du journal Libération, l’actuel joueur de Crystal Palace aurait été piégé par un réseau d’escrocs se présentant comme les responsables d’une prétendue grande société de promotion immobilière.

Les faits remontent à 2023. En toute confiance, Ismaïla Sarr avait déboursé la somme de 32 millions de francs CFA pour l’achat d’un appartement situé à Diamniadio, pensant conclure une transaction légale et sécurisée. Il avait même commencé à y déposer ses effets personnels, croyant être désormais chez lui.

Mais la réalité a vite pris une tournure inattendue. Le joueur a vu ses affaires brutalement mises à la porte par les véritables occupants du logement. C’est à ce moment qu’il découvre que l’appartement en question appartenait en fait à une tierce personne totalement étrangère à la transaction. Les faux promoteurs, qui avaient réussi à le convaincre avec des documents falsifiés portant l’en-tête d’une société immobilière fictive, avaient déjà disparu dans la nature.

Face à cette arnaque bien orchestrée, Ismaïla Sarr, via son mandataire, a saisi la Division des investigations criminelles (DIC). Une plainte a été déposée et une enquête est en cours pour retrouver les auteurs de cette escroquerie. Ce cas rappelle tristement une autre affaire impliquant un autre international sénégalais, le gardien Alfred Gomis, qui avait été victime d’une escroquerie dans une opération foncière portant sur un montant encore plus important : 135 millions de francs CFA. Le principal suspect dans ce dossier était un proche de confiance du joueur.

wiwsport.com