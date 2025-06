Ils ont grandi sur les terrains de Dakar Sacré-Cœur, ont connu les joies et les exigences de la formation, puis ont poursuivi leur carrière à l’étranger. En cette fin de saison, plusieurs anciens pensionnaires du club sont revenus là où tout a commencé, le temps d’une journée riche en échanges, souvenirs et conseils.

Le défenseur du Stade Brestois, Abdoulaye Niakhate Ndiaye, n’a pas manqué l’occasion de livrer un message fort aux jeunes du centre. « C’est un plaisir de revenir ici et de partager notre expérience avec les joueurs du club. Nous leur avons donné des conseils simples : leur rappeler que nous aussi étions à leur place, qu’ils doivent respecter les entraînements, le staff, et rester concentrés sur le travail. DSC représente beaucoup pour moi. C’est sur ce terrain à côté que j’ai fait les tests. Je n’oublierai jamais ma première séance d’entraînement avec l’équipe pro. »

Autre figure présente, Mohamed Diop, joueur de l’ESTAC Troyes, est revenu sur ses années de formation, faites de hauts et de bas. « C’est toujours un plaisir de revenir à la source. Notre présence est une source de motivation pour les joueurs d’ici. J’ai de bons comme de mauvais souvenirs avec DSC. Je suis venu ici à l’âge de 12 ans jusqu’à presque mes 20 ans. J’ai eu des moments difficiles, mais je retiens surtout le positif. Mon plus beau souvenir, c’est mon premier but en pro, au stade Léopold face à la Linguère. J’étais encore junior, un senior s’est blessé, on m’a lancé dans le bain… et j’ai égalisé. Inoubliable. »

Du côté du staff, le coach de l’équipe professionnelle, Assane Fall, a salué l’initiative avec fierté. « Former des joueurs qui réussissent à l’étranger et les voir revenir partager leur expérience, ce n’est pas très courant. Leur présence ici illustre parfaitement le discours que nous tenons au quotidien aux jeunes. Ils ont parlé du respect des horaires, de l’engagement, du sérieux et de l’écoute. »

Pathé Mboup, jeune attaquant de Pau FC, a lui aussi livré un témoignage empreint de sincérité « Je suis très content de revenir ici. J’ai passé dix ans dans ce centre, j’y ai encore tous mes amis. J’espère qu’eux aussi auront bientôt l’opportunité de décrocher un premier contrat. Le mien n’a pas été simple, avec des soucis administratifs. J’ai dû rentrer au Sénégal avant de repartir. Aujourd’hui, tout se passe bien avec Pau FC. »

