Alors que le Sénégal se prépare à disputer deux rencontres amicales de haut niveau face à l’Irlande et l’Angleterre, l’adjoint du sélectionneur Pape Thiaw, Teddy Pellerin, revient sur l’importance du regroupement de juin. pour pouvoir déjà préparer notre regroupement du mois de septembre.

C’est un regroupement du mois de juin, donc on a l’habitude de gérer ces regroupements du mois de juin, qui sont la fin de saison pour nos joueurs, mais qui sont toujours des regroupements importants pour nous, de les retrouver en cette fin de saison, pour pouvoir évaluer dans quel état de forme ils sont et pour pouvoir déjà préparer notre regroupement du mois de septembre. Donc, malgré le contexte de fin de saison et de fatigue, ce sont toujours des regroupements qui sont très importants pour la suite de la sélection.

une orientation déjà vers les deux matchs

On a la chance d’avoir la quasi-totalité de notre effectif aujourd’hui sur cette première séance. Cette première séance était forcément de reprendre contact tous ensemble, mais déjà de pouvoir travailler dans l’optique de ces deux matchs contre l’Irlande et l’Angleterre, donc on va dire que c’est une séance d’adaptation, mais avec une orientation déjà vers les deux matchs, c’est-à-dire qu’on voulait quand même de l’intensité, puisqu’on sait que contre ces deux équipes, ça va être quelque chose de très important, de pouvoir répondre à l’intensité donnée par ces deux équipes britanniques, donc il est important pour nous, dès la première séance, d’élever le curseur sur l’intensité de jeu.

on ne peut pas se permettre d’hypothéquer ces résultats en partageant le temps de jeu. Enfin voilà, ces deux matchs importants,

Et bien, il y en a qui ont une coupure un peu plus longue, puisqu’ils ont coupé un peu plus bien avant certains. Donc voilà, je pense que ceux-ci ont pu récupérer et se préparer pour ce regroupement. D’autres, en effet, qui ont des temps de jeu importants. Maintenant, à nous de trouver l’équilibre optimal, on va dire, pour ne pas surcharger en effet certains joueurs, permettre à d’autres de nous montrer de quoi ils sont capables et si on peut compter sur eux. Donc, ces deux matchs sont importants, mais ce sont deux matchs où on souhaite faire aussi de très bons résultats, donc on ne peut pas se permettre d’hypothéquer ces résultats en partageant le temps de jeu. Enfin voilà, ces deux matchs importants, comme on le disait, ce sont deux belles nations. Et, comme je vous le disais, ce sont deux équipes qui mettent beaucoup d’intensité sur le terrain. Et quelque part, pour réussir en Afrique, on le sait, il faut être capable d’avoir une intensité dans le jeu et dans les duels très importante. Donc voilà, c’est vraiment une opposition très intéressante pour le mois de septembre.

