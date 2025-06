Le portier sort d’une saison aboutie sur le plan personnel, mais n’a pas réussi à éviter la relégation du Stade de Reims. À 25 ans, le moral n’est pas totalement au beau fixe pour l’ancien Troyen. Mais l’Equipe Nationale du Sénégal reste un refuge pour mettre fin à une longue saison.

Yehvann Djibril Victor Diouf, ou l’énorme paradoxe. À l’image de plusieurs joueurs sénégalais convoqués pour la trêve internationale du mois de juin, le gardien de but de 25 ans a réalisé une belle saison, beaucoup plus sur le plan personnel comme il n’en a presque jamais connue dans sa carrière. Des chiffres résument à eux tous seuls la solide campagne 2024-2025 du natif de Montreuil-sous-Bois : cette saison en Ligue 1, Yehvann Diouf est le deuxième gardien ayant réalisé le plus d’arrêts (135), derrière l’Angevin Yahia Fofana (136) et à égalité avec le Stéphanois Gautier Larsonneur.

Tout juste derrière le Niçois Marcin Bulka (74,7%) et le Strasbourgeois Djordje Petrovic (74,5%), le gardien de but formé à l’ESTAC Troyes est le troisième portier avec le meilleur pourcentage d’arrêts réalisés (74,2%). Et loin devant tous ses autres compères du Championnat français cette saison, « Yev » est celui qui a empêché le plus de buts (16,4). Il est suivi de loin par Fofana (13,9) et Donovan Léon (11,9). Pourtant, ces remarquables performances n’ont pas évité une terrible fin de saison au Stade de Reims qui devra partir de la Ligue 2 la saison prochaine, après sept saisons passées dans l’élite.

« J’ai accompli ma meilleure saison »

Après la catastrophe de la dernière journée de Ligue 1 et cette place de barragiste, Diouf et ses partenaires pensaient quand même pouvoir encore se maintenir et, pourquoi pas, réaliser un véritable exploit en finale de Coupe de France. C’est raté. Là où le Paris Saint-Germain ne leur a laissé la moindre chance (3-0), le FC Metz a appuyé où ça fait encore plus mal en remportant ce barrage de montée/relégation et envoyant donc le club champenois dans l’antichambre du football français. Une terrible déception pour Yehvann Victor Diouf, pas récompensé de son exercice de haut vol.

« Depuis que je joue à Reims (2019), j’ai accompli ma meilleure saison, reconnaissait Diouf après cette terrible claque à domicile contre Metz (3-1), lors de la manche retour des barrages (1-1 à l’aller). Mais on sait que quand les gardiens sont très sollicités, c’est qu’en général, l’équipe va mal. Je ne sais pas si je suis le plus frustré de tous et je ne le pense pas. On est tous très frustrés, très embêtés, très déçus par cette situation. Mais on s’y est mis nous-mêmes. On ne va pas trouver d’excuses. On ne va pas trouver 30 000 mots pour dire qu’on est tristes. Parce que le travail, il fallait le faire sur le terrain. »

Première contre l’Irlande

Forcément touché par la situation en club, Yehvann Diouf a quand même de quoi retrouver le sourire puisque l’Equipe Nationale sera son refuge. Convoqué en sélection pour la première fois en mars dernier, lors des matchs de qualifications au Mondial 2026 contre le Soudan (0-0) et le Togo (2-0), le Rémois n’avait pas eu la chance de faire ses premiers pas avec les Lions. Mais ceux-ci ne sauraient pas tarder. En effet, tout indique que Pape Thiaw lui accordera sa confiance et que « Yev » sera titulaire dans les cages du Sénégal pour affronter l’Irlande, vendredi soir (18h45 GMT), à Dublin.

Reste à Yehvann Diouf de confirmer tout son potentiel et prouver qu’il représente bien l’avenir dans la cage des champions d’Afrique 2022. Après ces rendez-vous amicaux face aux Boys in Green de l’Irlande et aux Three Lions de l’Angleterre, le capitaine du Stade de Reims se tournera certainement vers son avenir. Sous contrat avec le club champenois jusqu’en juin 2027, tout indique qu’il n’accompagnera pas Reims en Ligue 2 et qu’il quittera les pensionnaires du Stade Auguste-Delaune cet été. Il pourrait quand même rester en Ligue 1 où plusieurs clubs devraient être intéressés.

wiwsport.com