Boulaye Dia tient un nouvel entraîneur à la Lazio. Peu après l’officialisation du départ de Marco Baroni, les Biancocelesti ont annoncés son remplaçant et ce n’est autre que Maurizio Sarr, une tête bien connue à la Lazio.

Maurizio Sarri (66 ans) est officiellement de retour à la Lazio. Le club romain, septième de Serie A cette saison et donc privé de compétition européenne en 2025-2026, l’a choisi pour succéder à Marco Baroni. Sarri connaît la Lazio puisqu’il avait dirigé les Biancocelesti de 2021 à 2024. Avec lui, la Lazio s’était notamment classée deuxième du Championnat en 2023.

Et c’est une nomination qui ne sera pas sans importance pour Boulaye Dia. Malgré quelques petits bobos, l’attaquant sénégalais sort d’une saison plutôt réussie avec 14 buts et 4 passes décisives en 49 matchs, mais rien ne dit encore qu’il restera à la Lazio la saison prochaine. Sarri pourrait effectivement devoir choisir entre lui et l’Argentin Valentín Castellanos.

wiwsport.com