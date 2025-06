Mansour Bâ et sa structure Jambaar Productions ont ficelé l’affiche entre Mor Kang Kang et le phénomène de Guinaw Rails Prince, récent vainqueur de Modou Anta.

Ce sera une confrontation décisive pour Mor Kang Kang et Prince. Le vainqueur de ce combat frappera sans doute un grand coup et verra sa carrière propulsée. Tous deux sur une excellente dynamique, Mor Kang Kang et Prince ont pris de l’avance par rapport aux lutteurs de leur génération. Vainqueur de Tapha Mbeur et de Diop 2 lors de ses deux derniers combats, le « Baol Baol » au 12 victoires et 1 défaite en carrière aura tout de même fort à faire contre ke pikinois Prince. Le longiligne lutteur à la carrière éclaire (début en 2022) est vu comme l’un des futurs très grands champion de l’arène.

Avec un seul revers enregistré tout comme son futur adversaire, le bourreau de Modou Anta a l’occasion de rééditer un exploit avant de tendre vers les VIP comme il en a toujours rêvé. Notons qu’il n’ ya pas encore de date officielle pour ce combat qui devrait se tenir avant la fin de la saison.

Wiwsport.com