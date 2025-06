Alors que beaucoup s’attendent à voir Amara passer d’abord par le FC Metz avant de rebondir dans un autre club européen plus huppé comme plusieurs anciens pensionnaires de Génération Foot, l’histoire pourrait être écrite d’une autre façon cette fois-ci. En effet selon le journaliste turc Yagiz Sabuncuoglu, Fenerbahçe a parvenu à un accord avec Amara Diouf.

Les négociations sont en cours selon Fabrizio Romano qui assure que le jeune talent sénégalais est très proche de rejoindre la formation turque. Une affaire à suivre …

🚨🟡🔵 Fenerbahçe have agreed deal to sign Amara Diouf, one of the best talents in Africa.

Negotiations at final stages for a player who was in the list of several clubs and he’s joining Fener, as per @yagosabuncuoglu. pic.twitter.com/zvhJ4tVOH0

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 1, 2025