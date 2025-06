Invité à livrer son avis sur son frère jumeau Ousseynou, Assane Diao le classe footballistiquement au-dessus de lui, dans un entretien accordé à Post United.

Dans la famille Diao Diaoune, il n’y a pas qu’Assane comme footballeur. Le frère jumeau de l’attaquant de Como, Ousseynou, évolue actuellement avec la réserve du Real Betis. Vous l’aurez donc compris, à 19 ans, les trajectoires des deux frères sont incomparables avec l’un ayant déjà franchi l’escalier professionnel et l’Equipe Nationale A du Sénégal et l’autre encore en amateur. Pourtant, pour Assane, Ussey « est bien meilleur » que lui.

La confession du néo-international sénégalais au sujet de son frère jumeau du Betis Deportivo a eu lieu lors d’un entretien accordé à Post United et publié sur Tik-Tok. « Je pense que c’est un bon footballeur et je pense qu’il peut faire des choses encore meilleures que moi », a notamment salué Assane Diao, en référence aux qualités d’attaquant polyvalent et puissant d’Ousseynou, passé également au club de Cádiz, comme son frère.

Mais même conscient des qualités d’Ussey, Assane ne compte pas se laisser faire. Sans doute plus un message de motivation que d’avertissement pour son frère qui en a encore du chemin à faire mais avec qui il a « hâte de jouer à nouveau ». « Je n‘ai aucun doute qu’il peut faire de grandes choses. Cette année, il n’a pas eu autant de minutes, il n’a pas autant profité, mais la vérité est que je n’ai aucun doute là-dessus (de ses qualités). Former un duo avec lui au Benito Villamarín? Ce serait super. Comme je l’ai dit, j’ai vraiment hâte de jouer avec lui et je suis sûr que cela se fera bientôt. »

wiwsport.com