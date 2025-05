Après la décision rendue par la Fédération Sénégalaise de Football (FSF), attribuant sur tapis vert la victoire au Jaraaf suite à l’évocation introduite contre Builders FC, la réaction du club de Patte d’Oie ne s’est pas fait attendre. En conférence de presse tenue ce vendredi, le team manager de Builders FC, Mamadou Papa Gueye Diop, est monté au créneau pour défendre son club et dénoncer ce qu’il qualifie de « manœuvre » orchestrée par le Jaraaf.

Pour rappel, la Commission de Discipline de la FSF a statué en faveur du club de la Médina, estimant que le joueur Cyprien Thiombane avait été aligné de manière irrégulière, en raison de deux identités différentes enregistrées sur la plateforme FIFA CONNECT. En conséquence, le match nul 2-2 (3-5 tab) a été annulé, et la victoire a été donnée au Jaraaf (0-2) sur tapis vert. Builders FC a également écopé d’une amende et le joueur a été suspendu. Mais pour les dirigeants de Builders, cette décision est incompréhensible et injustifiée. « Tout est parti d’un appel d’un ancien joueur du Jaraaf, Ass Mamour. Il a contacté notre président pour lui faire savoir que le Jaraaf préparait une procédure de révocation contre nous, en remettant en cause la licence de notre joueur », a expliqué Mamadou Papa Gueye Diop devant la presse.

Pris de court, le club se tourne alors vers son joueur, qui leur confirme l’origine des précédents dossiers. « Le joueur nous a révélé que c’est Ass Mamour lui-même qui lui avait monté ses anciens dossiers lorsqu’il jouait avec lui. Et que ces documents n’étaient pas valables. Alors nous avons pris les devants. Nous avons saisi les autorités compétentes pour vérifier l’authenticité des papiers en notre possession. Et tout est conforme. Nous avons les ordonnances, une licence délivrée par la FSF via son secrétariat, avec comme club de provenance le Dakar Sporting Club. Tout est enregistré sur la plateforme officielle. Le joueur a été sélectionné avec les U20 du Sénégal. Si une licence douteuse ou une fraude avait existé, la fédération ne l’aurait jamais convoqué. Tout est clair, » confie-t-il.

Il enfonce le clou, accusant le Jaraaf de vouloir obtenir gain de cause hors du terrain. « C’est le Jaraaf qui cherche à faire annuler notre victoire acquise sportivement. Nous n’avons rien à cacher. Ce n’est pas nous qui avons triché. Les textes disent qu’en cas de nouvelle licence avec de nouveaux papiers (passeport, carte d’identité), l’ancienne licence devient automatiquement caduque. Alors, sur quelle base peut-on invalider notre victoire ? s’interroge-t-il.

Toutefois, Builders FC ne compte pas s’arrêter là. Le club a déposé un recours et compte explorer toutes les voies juridiques. « Ce n’est pas nous qui avons triché. C’est le Jaraaf qui, aujourd’hui, tente tout pour faire annuler notre victoire acquise sportivement et avec mérite. Nous avons introduit un recours auprès de la commission compétente. Si besoin, nous saisirons le CNOSS, le ministère des Sports, et si nécessaire, nous irons jusqu’à la CAF ou la FIFA. Nous voulons que la vérité soit rétablie et que notre victoire soit reconnue », ajoute-t-il. En attendant l’issue du recours, l’ASC Jaraaf se prépare à disputer la finale de la Coupe du Sénégal face à Génération Foot.

